Inscrições abertas em Cotia para curso gratuito de corte e costura

O Fundo Social de Cotia está com inscrições abertas para o curso gratuito de corte e costura. As vagas são limitadas e as aulas começam no dia 29 de novembro.

Os interessados em participar devem comparecer no Fundo Social (Avenida Benedito Isaac Pires, 35, 4° andar, Parque Dom Henrique), das 9h às 16h, para efetuar a inscrição, até sexta-feira (24).

As aulas serão ministradas no Centro de Capacitação Profissionalizante (Cecap), que fica na Rua Vereador José de Souza, 74, Vila Monte Serrat.

O curso gratuito é realizado com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social. Mais informações podem ser obtidas via WhatsApp (11) 96300-7500.

SERVIÇO

Inscrição para o curso gratuito de corte e costura

Local: Fundo Social de Cotia

Endereço: Avenida Benedito Isaac Pires, 35, 4° andar – Parque Dom Henrique

Horário: das 9h às 16h