Inscrições abertas em Cotia para cursos gratuitos de manicure e técnicas de massagem

Estão abertas as inscrições para os cursos de Manicure, Reflexologia Podal e Reflexologia Palmar oferecidos gratuitamente pelo Fundo Social de Cotia. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de junho.

No curso de Reflexologia Podal, os participantes aprendem na teoria e prática sobre esta técnica de massagem milenar que atua na prevenção e tratamento de disfunções do organismo, além de aumentar o relaxamento e melhorar o sono, entre outros benefícios. A massagem é feita em pontos específicos dos pés.

Já no curso de Reflexologia Palmar, os alunos aprenderão a massagear em pontos específicos da palma das mãos com o objetivo de aliviar dor de cabeça, equilíbrio de diversas funções do organismo, entre outros benefícios.

No curso de manicure serão ensinadas as técnicas para retirar cutículas, cortar e lixar unhas, esmaltação, além de orientações sobre planejamento do trabalho e precificação do serviço.

Como se inscrever:

As inscrições podem ser realizadas no Fundo Social de Cotia (avenida Benedito Isaac Pires, 35, Parque Dom Henrique), e no Fundo Social de Caucaia do Alto (rua Benedita Ferreira das Dores, 289, Vila Santa Catarina). As vagas são limitadas.

Para se inscrever é preciso apresentar RG, comprovante de endereço e Cadastro Único atualizado. As aulas serão ministradas no Fundo Social de Cotia e de Caucaia do Alto.