Inscrições abertas em Cotia para palestra com autor do livro “Se Vira! Você não é Quadrado!”

Inscrições abertas em Cotia para palestra com autor do livro “Se Vira!...

O escritor Sérgio Damião, autor do livro “Se Vira! Você não é Quadrado!” realiza, na próxima quarta-feira (25), uma palestra gratuita em Cotia. Coim entrada gratuita, mediante inscrição, evento ocorre às 19h30, no auditório do Paço Municipal.

publicidade

A programação faz parte do “Avança Cotia”, uma iniciativa da Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo que traz palestrantes para falar com microempreendedores, empresários e comerciantes do município. O objetivo é promover capacitação, informação e prospecção de negócios para este público.

Sérgio Damião é administrador de contas, especialista em artes gráficas, graduado em marketing e vendas, mestrando em ‘administration’ e profissional da área técnica-comercial do segmento de embalagens, além de escritor. Na palestra, ele vai dividir com o público de Cotia experiência importantes de sua trajetória e ensinamentos que trata em sua publicação “Se Vira! Você não é Quadrado!”

publicidade

Para assistir a palestra, é necessário se inscrever neste link. As vagas são limitadas.

SERVIÇO

publicidade

Palestra com Sérgio Damião (Se Vira! Você não é Quadrado!)

Dia 25 de maio – 19h30 /

Auditório do Paço Municipal (Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347, Jd. Nomura)

Link de inscrição: https://forms.gle/QkrFKkE1vFXgfYvF6

Vagas limitadas