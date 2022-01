Inscrições abertas em curso gratuito de audiovisual para jovens de Osasco

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de audiovisual, oferecido pela Prefeitura de Osasco, em parceria com o Instituto Criar de TV e Cinema.

publicidade

Para participar é necessário ser morador de Osasco, ter entre 17 e 20 anos e pertencer à família de baixa renda (até meio salário mínimo por pessoa). O curso é oferecido por meio do programa Bolsa Trabalho, em parceria com o Instituto Criar de TV e Cinema.

As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de janeiro, no site http://www.participa.osasco.sp.gov.br/BolsaTrabalho. Após se inscrever, o candidato deverá levar os documentos solicitados até o dia 20 de janeiro em um dos postos do Portal do Trabalhador de Osasco (confira endereço abaixo).

publicidade

Portal do Trabalhador Centro: Rua Fiorino Beltramo, 300 – Centro /

Unidade zona Norte: Avenida Presidente Costa e Silva, 372 – Helena Maria /

publicidade

Unidade zona Sul: Avenida João de Andrade, 1778 – Jardim Santo Antônio /

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL// Grátis: inscrições abertas em Osasco para cursos de portaria, auxiliar de logística e mais 10