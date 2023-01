Inscrições abertas em Itapevi para 270 vagas em cursos gratuitos de teatro e circo

A Prefeitura de Itapevi está com inscrições abertas para cursos gratuitos de teatro e circo. Para o primeiro semestre deste ano, são oferecidas 270 vagas, sendo 190 nas aulas de teatro e 80 para circo.

As aulas terão início em fevereiro e são destinadas a todos os interessados, a partir dos 8 anos de idade.

As inscrições vão até o final de janeiro e devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Escola Livre de Teatro & Circo (Avenida Luiz Manfrinato, 194, 2º andar, Centro de Itapevi).

Os interessados devem levar cópia do RG, comprovante de residência e uma foto 3×4. Menores de idade devem estar acompanhados de pais ou responsáveis no momento da inscrição. Para as aulas de circo é necessário apresentar laudo ou exame médico comprovando que o aluno pode praticar atividades físicas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4205-1871 (Ramal 24).