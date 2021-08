Inscrições abertas em Itapevi para 60 vagas no Bolsa Trabalho, com auxílio de R$ 535

O programa Bolsa Trabalho, do governo estadual, está com 60 vagas abertas em Itapevi. A iniciativa oferece remuneração de R$ 535 por mês para desempregados realizarem atividades em órgãos públicos e fazerem curso de qualificação.

A carga horária será de 4 horas diárias, cinco dias por semana, e o benefício poderá ser pago por cinco meses consecutivos. Além disso, os participantes realizarão um curso de qualificação profissional e receberão apoio à empregabilidade no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapevi.

Os inscritos podem escolher entre seis opções de cursos profissionalizantes online da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), com duração de 80 horas: auxiliar de controle de produção e estoque, organização de eventos, rotinas e serviços administrativos, secretariado e recepção, gestão administrativa e gestão de pessoas.

O Bolsa Trabalho tem como objetivo gerar renda, ocupação, qualificação e empregabilidade para a população mais vulnerável, com prioridade para jovens e mulheres da periferia.

Como se inscrever no Bolsa Trabalho, com 60 vagas em Itapevi:

Podem se inscrever moradores de Itapevi que estejam desempregados, maiores de 18 anos e com renda familiar de até R$ 550 por pessoa. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 30 de agosto no portal do Bolsa do Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.br).

A seleção ocorrerá até 4 de setembro e a convocação será feita por meio de publicação no Diário Oficial do governo do estado de São Paulo.

