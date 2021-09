Inscrições abertas em Osasco para Bolsa Empreendedor, que paga R$ 1 mil a autônomos

O governo estadual lançou o programa Bolsa Empreendedor, em parceria com o Sebrae-SP, que oferece curso gratuito e remuneração de R$ 1 mil para autônomos informais em situação de vulnerabilidade. A iniciativa beneficia Osasco e demais municípios paulistas.

São Oferecidas 100 mil bolsas em todo o estado. “Centenas de osasquenses serão beneficiados com a qualificação profissional e a bolsa-auxílio. Estamos trabalhando para ampliar parcerias como essa, que ajudam na geração de emprego”, disse o prefeito Rogério Lins (Podemos), durante o lançamento da iniciativa, na sexta-feira (10).

Cada inscrito no Bolsa Empreendedor receberá o valor de R$ 1 mil, pago em duas parcelas de R$ 500. Para ter acesso ao programa, os autônomos devem participar de um curso gratuito de empreendedorismo do programa Empreenda Rápido, com frequência mínima de 80%. Todos também devem obter formalização como MEI (Microempreendedor Individual) ou outra natureza jurídica.

Poderão participar da iniciativa desempregados ou trabalhadores informais maiores de 18 anos e sem inscrição de CNPJ como empresário, sócio ou administrador de pessoa jurídica.

As inscrições para o Bolsa Empreendedor devem ser feitas até 19 de setembro pelo site www.bolsadopovo.sp.gov.br, onde podem ser encontradas mais informações.

