Inscrições abertas em Osasco para concurso de Miss e Mister Melhor Idade

Estão abertas as inscrições para o Miss e Mister Melhor Idade 2022, da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS). Podem participar moradores do município que tenham 60 anos ou mais.

As inscrições vão até o dia 16 de maio, das 8h às 17h, em qualquer unidade do CRAS, CATI ou Centro de Convivência do Idoso Vila Yara (endereço abaixo). É necessário apresentar original e cópia do RG e do comprovante de endereço.

O Miss e Mister Melhor Idade 2022 está previsto para ser realizado no dia 10 de junho, às 19h, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso (Avenida Visconde de Nova Granada, 513, Km 18). A entrada será 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

SERVIÇO

Inscrições abertas Miss e Mister Melhor Idade Osasco /

Inscrições: até 16/05 /

Evento: 10/06, às 19h no Centro de Eventos Pedro Bortolosso (Avenida Visconde de Nova Granada, 513, Km 18) /

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Locais para inscrições:

CRAS Bonança (Rua Antônio Jacinto Rangon, 45 – Jardim Bonança);

CRAS 1º de Maio (Rua Nelson Mandela, s/nº – Jardim Primeiro de Maio);

CRAS Km 18 (Rua Vitório Tafarello, 578, Km 18)

CRAS Munhoz (Rua Vereador Sadamitu Omosako, 112 – Jardim Munhoz Júnior);

CRAS Padroeira (Avenida Padroeira, s/nº, Jardim Padroeira);

CRAS Piratininga (Rua Martin Afonso, 244, Jardim Piratininga);

CRAS Rochdale (Rua Águas de Lindóia, 425- Jd. Rochdale);

CRAS Santo Antônio (Rua Marte, 50, Jd. Santo Antônio);

CRAS Veloso (Avenida Sarah Veloso, 299, Jardim Veloso);

CRAS Vila Yara/Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Rua Benedito Soares Fernandes, 7 – Vila Yara)