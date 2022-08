Inscrições abertas em Osasco para curso gratuito de Libras

As inscrições para formar novas turmas do Curso Básico de Libras – Linguagem Brasileira de Sinais, em Osasco, vão até o dia 2 de setembro. O curso é gratuito e destinado às pessoas com idade mínima de 14 anos, deficientes auditivos e ouvintes, além de profissionais de qualquer área.

As aulas serão ministradas uma vez por semana, presencialmente, na unidade e horário de escolha, contabilizando 80h/aula. O curso tem duração de cinco meses (aproximadamente.

Para se inscrever basta comparecer à sede da Secretaria de Assistência Social, na Avenida Dom Ercílio Turco, 180, Vila Osasco, ou em uma das dez unidades dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, munido com RG ou CNH original e cópia simples.

A aula inaugural será dia 3/9 (sábado), às 14h, no Centro de Formação dos Professores, na Avenida Marechal Rondon, 263 – Centro. Somente a primeira aula será realizada no sábado. As demais ocorrerão em dias úteis, conforme local e horário escolhido no momento da inscrição.

Confira abaixo o cronograma das novas turmas do curso gratuito de Libras:

Secretaria de Assistência Social (SAS) – Rua Dom Ercílio Turco,180 – Bela Vista (Telefone 2183-6728). Aulas às segundas ou às quartas-feiras, das 18h30 às 21h;

CRAS Bonança – Rua Antônio Jacinto Rangon, 45 (Telefones 3654-2912/3602-1718). Aulas às segundas-feiras, das 8h30 às 11h;

CRAS 1° de Maio – Rua Nelson Mandela , 1313 – Jardim Santa Maria (Telefone 3685-0509). Aulas às quintas-feiras, das 14h às 17h;

CRAS Santo Antônio – Rua Marte, 50 – Jardim Santo Antônio (Telefone 3699-4201/3685-1989). Aulas às terças-feiras, das 8h30 às 11h;

CRAS Rochdale – Rua Águas de Lindóia, 425 – Jardim Rochdale (Telefone 3691-8074). Aulas às terças-feiras ou às sextas-feiras, das 14h às 17h;

CRAS Piratininga – Rua Martin Afonso, 244 – Jardim Piratininga (Telefone 3656-4509). Aulas às quintas-feiras, das 8h30 às 11h;

CRAS Veloso – Avenida Sarah Veloso, 299 – Jardim Veloso (Telefone 3692-5952/3609-8826). Aulas às terças-feiras, das 8h30 às 11h;

CRAS Munhoz – Rua Vereador Sadamitu Omosako,112 Jd. Munhoz Júnior (Telefone 3602-0390/3656-7570). Aulas às quintas-feiras, das 14h às 17h;

CRAS Km 18 – Rua Vitório Tafarello, 578 – Km 18 (Telefone 3607-1419/3607-2346). Aulas às sextas-feiras, das 8h30 às 11h;

CRAS Padroeira – Avenida Padroeira, s/nº – Jardim Padroeira (Telefone 3608-3039). Aulas às terças-feiras, das 14h às 17h;

Centro de Convivência da Vila Yara – Avenida Benedito Soares Fernandes, 7 – Vila Yara (Telefone 3654-2897). Aulas às sextas-feiras, das 14h às 17h.

Mais informações na Coordenação do Projeto “Libras Para Todos”, no telefone (11) 2183-6728.

SERVIÇO

Inscrições gratuitas para o curso básico de Libras

Quando: Até 2 de setembro

Local de inscrição: na SAS ou nos CRAS

Público alvo: Pessoas com idade mínima de 14 anos, deficientes auditivos e ouvintes, profissionais de qualquer área e afins

Informações: (11) 2183-6728