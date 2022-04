Inscrições abertas no Feirão de Emprego para pessoas com deficiência em Barueri

Estão abertas as inscrições na primeira edição do Feirão de Emprego para pessoas com deficiência, da Prefeitura de Barueri. Evento será realizado no dia 4 de maio, na sede da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri (SDPD), que fica na rua Vereador Isaias Pereira Souto, 175, no Jardim Belval.

publicidade

Para participar do Feirão, que visa oferecer às pessoas com deficiência a oportunidade de ingressarem no mercado de trabalho, é necessário estar cadastrado no Departamento de Empregabilidade. Quem ainda não tem o cadastro pode comparecer até a Secretaria, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. Após realizar o cadastro, a pessoa poderá fazer a inscrição on-line.

No momento da inscrição há a opção de escolher o horário que deseja participar da seleção (manhã ou tarde) durante o Feirão do Emprego e optar por algum tipo de suporte, como intérprete de Libras, guia vidente e textos em braile.

publicidade

As inscrições vão até o dia 20 de abril, basta preencher este formulário disponibilizado pela Secretaria. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4201-8034 nos ramais 118, 120 e 123 ou pelo e-mail sdpd.empregabilidade@barueri.sp.gov.br.