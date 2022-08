Inscrições abertas no Programa de Estágio da Azul, com vagas em Barueri:

A Azul Linhas Aéreas abriu nesta quarta-feira (17) as inscrições para 40 vagas de estágio em Barueri e Campinas. O programa tem duração de um ano e pode ser renovado por mais 12 meses.

publicidade

Podem se inscrever estudantes matriculados a partir do segundo ano de graduação até o início do último ano em qualquer curso.

Além da bolsa-auxílio, os estudantes recebem auxílio-transporte, seguro de vida, Gympass, desconto em escolas de idiomas e universidade, alimentação no refeitório da Azul e concessão de passagens aéreas nacionais e internacionais.

publicidade

Durante o programa, estudantes terão acesso à trilha de desenvolvimento que inclui: integração, workshops técnicos e comportamentais, feedbacks, plano de desenvolvimento individual e líderes que inspiram.

“Nosso propósito é conectar cada vez mais o Brasil e ajudar a realizar os sonhos dos brasileiros. Se você quer fazer parte de tudo isso e decolar sua carreira, embarque nessa com a gente”, convida a empresa.

publicidade

Processo seletivo e inscrições nas vagas de estágio da Azul:

O processo de seleção do programa de Estágio da Azul é formado por seis etapas, sendo elas: inscrições, teste fit cultural, entrevistas com a Azul, painel de negócios e entrevista com gestores, processo de admissão e início em outubro de 2022.

As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de setembro no site do Programa de Estágio da Azul, onde podem ser encontradas mais informações.

Sobre a empresa

A Azul Linhas Aéreas foi fundada em 2008 e abrange mais de 150 destinos nacionais e internacionais. São cerca de 13 mil Tripulantes e uma frota operacional de aproximadamente 160 aeronaves.

Em 2020, a companhia conquistou o prêmio de melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor Travellers’ Choice.