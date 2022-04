Inscrições abertas no Senai de Barueri em cursos gratuitos de aprendizagem industrial

O Senai de Barueri “José Ephim Mindlin” está com as inscrições abertas até o dia 2 de maio para o processo seletivo dos cursos gratuitos de aprendizagem industrial: auxiliar de produção gráfica e técnico em processos gráficos. As inscrições também são gratuitas.

O curso de auxiliar de produção gráfica será ministrado pela manhã e à tarde, com duração de quatro semestres. O aluno precisa ter concluído o ensino fundamental até a data de início das aulas, em julho de 2022. Deverá, no início do curso, ter no mínimo 14 anos e no máximo idade que lhe permita concluir o curso antes de completar 24 anos.

Já o curso em processos gráficos será ministrado nos períodos da manhã e à noite, com duração de três semestres. Como pré-requisito, o aluno deverá ter concluído o 1º ano do ensino médio até a data de início e que estejam matriculados em curso que lhes permita concluí-lo até a data de início das aulas em julho deste ano.

Para fazer a inscrição, o candidato deverá acessar o site do Senai. Para informações, poderá entrar em contato pelo telefone (11) 4199-1930. Não há cobrança de taxa de inscrição. A seleção dos candidatos será por avaliação de desempenho escolar.

A unidade do Senai Barueri foi construída e entregue pela Prefeitura de Barueri, e fica na alameda Wagih Sales Nemer, 124 (ao lado da Câmara Municipal), no Centro.