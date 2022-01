Inscrições abertas para 100 vagas de estágio na Enel Brasil

Estão abertas as inscrições no Programa de Estágio 2022 da Enel Brasil. São 100 vagas para atuar nas áreas de Administração, Análise de Sistemas, Ciências Contábeis, Direito, Economia e Engenharia.

As vagas foram abertas em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Ceará. Podem se candidatar estudantes que estejam há dois anos de formação do ensino superior ou um ano de formação do nível técnico nas áreas mencionadas.

Parte das vagas será direcionada a candidatos negros e com deficiência. “É importante construirmos um ambiente de trabalho cada vez mais diverso, não só como responsabilidade ética e social, mas como uma ferramenta de inovação e atração de talentos”, afirma o diretor de Pessoas e Organização da Enel Brasil, Alain Rosolino.

Os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar por seis horas por dia. Além de bolsa-auxílio compatível com o mercado, a Enel Brasil oferece auxílio transporte, vale alimentação/ refeição, Gympass, cursos no eDucation (plataforma online de treinamento), curso de idioma e folga de aniversário.

Ao término do Programa de Estágio da Enel, que tem duração de um ano e meio a dois anos, os estagiários poderão ainda participarem de processos seletivos das posições de técnico ou analista da companhia.

Como se inscrever nas vagas de estágio da Enel Brasil:

As inscrições podem ser feitas até o dia 1° de março neste link (https://app.jobconvo.com/pt-br/careers/enel/64026924-8d01-4c66-b2ed-feb4ec57abb1/). Os candidatos selecionados começarão a estagiar no mês de abril, em modelo híbrido (online e presencial).