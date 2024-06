Inscrições abertas para 13ª Volta da União, em Osasco, com R$ 12 mil em prêmios

Já estão abertas as inscrições para a 13ª Volta da União, realizada pelo Shopping União de Osasco. Neste ano, haverá corrida de 9 km e caminhada de 4 km, no dia 21 de julho, a partir das 8h.

Promovida há mais de uma década, a competição atrai milhares de corredores, entre profissionais e amadores, pessoas que gostam da prática esportiva e famílias de Osasco e de outras cidades da Grande São Paulo.

As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de junho ou até o limite de vagas, no site oficial da competição. O valor da inscrição é de R$ 79 mais a taxa de serviço à vista ou em 3x no cartão. Pessoas com mais de 60 anos têm 50% de desconto.

O kit será composto por uma camiseta masculina ou feminina, saco mochila e medalha. Além disso, os participantes da categoria de 9K concorrerão a R$ 12 mil em prêmios e sorteio de brindes.

SERVIÇO

13ª Volta da União – Shopping União de Osasco

Quando: 21 de julho, a partir das 8h

Local: Estacionamento descoberto do shopping – Avenida dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara – Osasco

Inscrições: Shopping União de Osasco (shoppinguniao.com.br)