Inscrições abertas para 200 vagas nas áreas de produção e limpeza em Itapevi

Vão até o dia 15 de maio as inscrições para 200 vagas temporárias de emprego nas áreas de produção e limpeza, com salário de R$ 1,6 mil, em Itapevi.

As oportunidades são para as funções de Auxiliar de Produção, Auxiliar de Limpeza, Expedição, Almoxarife, Programação e Controle de Produção. Para todas as oportunidades, é preciso ter experiência mínima de seis meses. Os benefícios são Vale-Transporte e cesta básica.

O processo seletivo é realizado com apoio da Prefeitura de Itapevi. O nome do contratante não foi divulgado. Para as vagas de emprego na área de Limpeza, é exigido ensino fundamental completo e experiência no setor. Para as chances de Auxiliar de Produção, Almoxarife, Expedição, Programação e Controle de Produção, são solicitados ensino médio completo e experiência.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem preencher o cadastro online por meio do link https://forms.gle/5QN2x1ffBiQfQi1P6 .

Os funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pasta responsável pelo PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador, entrarão em contato com os candidatos pré-selecionados para agendar entrevista.