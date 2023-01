Inscrições abertas para aulas gratuitas de capoeira, judô, vôlei, zumba e mais em Cotia

A Secretaria de Esportes e Juventude de Cotia está com inscrições abertas para quase 30 modalidades esportivas oferecidas gratuitamente para moradores. As aulas começam no dia 6 de fevereiro e serão ministradas em sete polos espalhados pelo município.

Entre as modalidades oferecidas estão: capoeira, futsal, judô, balé, vôlei, ginástica, zumba, jogos de mesa, basquete, atletismo, alongamento, karatê, pilates, entre outras (confira abaixo).

Atualmente, são quatro mil pessoas matriculadas nas atividades, com idades a partir de 4 anos, até alunos da terceira idade, de acordo com a administração municipal.

Como se inscrever nas aulas gratuitas em Cotia:

Os interessados devem apresentar atestado médico de aptidão física original (emitido há até 3 meses); 2 fotos 3×4 recentes (sendo 1 para o prontuário e 1 para a carteirinha); declaração escolar original (menores de 18 anos); cópia do RG (acima de 8 anos) ou Certidão de Nascimento (menores de 7 anos); cópia do CPF (acima de 8 anos); cópia do comprovante de endereço recente (emitido há até 3 meses); cópia do RG do responsável (menor de 18 anos); e cópia do comprovante de vacinação contra a covid-19 (com as doses aplicadas em acordo com o calendário vacinal de Cotia).

A Secretaria de Esportes e Juventude não aceitará a matrícula de menores de 18 anos desacompanhados de um maior responsável. As matrículas já estão abertas, exceto no polo Mirizola, onde as inscrições poderão ser feitas a partir do dia 6/02.

Confira abaixo as modalidades oferecidas, os polos, os locais de matrícula e os horários das aulas:

Polo Granja Viana (Rua do Parque, 155 – Parque São George

Matrículas no Ginásio de Esportes de Cotia – Rua Ouro, s/nº ao lado do Mercado Municipal – de seg. a sex., das 8h às 16h30)

Atividades oferecidas: Ginástica, alongamento, pilates e futsal

Complexo Esportivo Arakan (Rua Aracajú, 189 – Pq. Turiguara / Matrículas no local – de seg. a sex., das 8h às 16h30)

Atividades oferecidas: Karatê, Taewkondo, kung fu, jiu jitsu, futebol, capoeira e futsal

Caucaia do Alto – Estádio Municipal José Lopes Neto (Rua José Lopes Neto, s/nº – centro / Matrículas no local – de seg. a sex., das 8h às 16h30)

Atividades: Futebol de Campo, futebol de campo feminino

Caucaia do Alto – Quadra – (ao lado do Estádio José Lopes Neto/ Matrículas no Estádio José Lopes Neto – Rua José Lopes Neto, s/nº, centro – de seg. a sex., das 8h às 16h30)

Atividades: Basquete, ginástica, futsal, vôlei feminino e masculino, handebol

Jardim Cláudio (Rua Jarama, 95 – Jardim Cláudio / Matrículas no Ginásio de Esportes – Rua Ouro, s/nº – ao lado do Mercado Municipal – de seg. a sex., das 8h às 16h30)

Atividades: ginástica, futsal e capoeira

Ginásio de Esportes (Rua Ouro, s/nº – ao lado do Mercado Municipal / Matrículas no local – de seg. a sex., das 8h às 16h30)

Atividades: Balé, ginástica, zumba, ginástica ritmica, futsal masculino e feminino, vôlei, basquete, handebol, atletismo, dança coreografia, tênis de mesa

Complexo Esportivo Atalaia (Estr. Morro Grande – Atalaia / Matrículas no local – de seg. a sex., das 8h às 16h30)

Atividades: Futebol