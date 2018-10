Inscrições abertas para aulas gratuitas de taekwondo em Barueri

O taekwondo, arte marcial coreana disseminada por todo o planeta, é levado a sério pelo instrutor Kayque Pereira Ramos e pelos 80 alunos de ambos os sexos e várias idades nos dois polos em que é praticada em Barueri (no Engenho Novo e no CIE-Centro de Iniciação Esportiva do Bairro dos Altos, recentemente inaugurado).

A falta de dobok (quimono) não é fator impeditivo para que o aluno se inicie, o que tem atraído os interessados. “Nossa meta é chegar a 100 alunos até o final do mês”, afirma Kayque. A vasta oferta de horários é certamente outro fator. As aulas são semanais, com duração de 1h30.

Os alunos aprendem desde cedo a filosofia e a disciplina e que a atividade traz diversos benefícios (agilidade, fortalecimento muscular e concentração). Tudo o que o que eles aprendem poderá ser visto no 5º Festival Barueri de Taekwondo no próximo dia 10 de novembro (sábado), às 9h30, no Ginásio do Jardim Belval.

Matrículas

Assim como em dezenas de outras modalidades, o Barueri Esporte Forte aceita inscrições de interessados de ambos os sexos a partir de 6 anos. Basta que o pai ou responsável compareça ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa (av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1000, Centro) munido de atestado médico, uma foto 3×4, cópia do RG e do comprovante de residência.

Um pouco de história

“Tae (grande) kwon (escola) do (espírito)” é o significado desta luta que prioriza o uso dos pés, embora também se use os membros superiores. Há registros da luta no século I a.C, mas a unificação da arte marcial se deu em 1955. Já em 1988 foi esporte de demonstração na Olimpíada de Seul. Tornou-se esporte oficial em Atenas (2000).

No Brasil chegou em 1970 com o mestre Sang Min Cho. É muito praticado por descendentes de orientais. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, o país conseguiu somente uma medalha de bronze na categoria acima de 80 kg com Maicon de Andrade.