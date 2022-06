Inscrições abertas para castração de cães e gatos em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi abriu, nesta segunda-feira (27), as inscrições online para castração gratuita de cães e gatos. São ofertadas 1,5 mil vagas nesta etapa, com início dos procedimentos previsto para ocorrer em agosto.

Desta vez, as oportunidades são direcionadas para os moradores dos bairros Parque Suburbano, Jardim Rosemary, Vila Dr. Cardoso e Chácara Vitápolis.

Serão permitidas castrações de até três animais por CPF cadastrado. No caso de cuidador de pets, 10 animais podem ser castrados por CPF, desde que o responsável comprove, junto à Secretaria de Meio Ambiente, a condição de cuidador.

As inscrições devem ser feitas preferencialmente no site da Prefeitura (https://castracao.itapevi.sp.gov.br ) ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347, na Cidade Saúde). Os interessados devem ter em mãos cópias do RG e CPF e comprovante de residência.