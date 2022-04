Inscrições abertas para Competição USP de Conhecimentos

Estão abertas, até dia 13 de maio, as inscrições para a 6ª edição do CUCo – Competição USP de Conhecimentos. A inscrição é gratuita.

A iniciativa integra o Programa Vem Pra USP!, da Universidade de São Paulo, por meio de uma parceria com a Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), Centro Paula Souza (CPS) e Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

A competição tem o objetivo de aproximar a universidade dos alunos da rede pública e é destinada a todos os estudantes regularmente matriculados do primeiro ao terceiro ano do Ensino Médio regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Centro Estadual de Educação para Jovens e Adultos (Ceeja) das escolas públicas do Estado de São Paulo.

Segundo os organizadores, a CUCo é um desafio aos estudantes de ensino médio das escolas públicas localizadas no Estado de São Paulo, que busca formá-los e incentivá-los a ingressar em instituições de ensino superior públicas.

A primeira fase, que ocorre entre 23 e 27 de maio, será online e composta por uma prova com 18 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. O teste é elaborado a partir de matérias de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Língua Portuguesa.

Para participar da segunda fase, os estudantes devem obter nota igual ou superior à nota de corte estabelecida para primeira fase. Ela será calculada a partir do desempenho dos alunos na prova online. O resultado será divulgado no dia 9 de junho.

A segunda fase será presencial, no dia 10 de agosto, e aplicada na escola onde o estudante está matriculado. Essa etapa terá uma prova impressa com 45 questões de múltipla escolha, de caráter classificatório. O resultado sai em 19 de agosto.

Para participar, os estudantes interessados devem preencher o formulário de inscrição, informar o CPF, e responder ao questionário.

As informações detalhadas e o regulamento estão disponíveis no site da CUCo.

Nesta edição, serão contempladas com prêmios cinco categorias: Escolas, Estudantes, Professores Incentivadores, Professores Facilitadores e Dirigentes de Ensino. As cinco Etecs que apresentarem os maiores números absolutos de participantes válidos receberão prêmios em dinheiro – o valor poderá ser utilizado para a escola investir em infraestrutura e ações definidas pela gestão. Os estudantes podem ganhar até isenção de taxa do vestibular, além de acesso a plataforma online exclusiva, e a escola pode receber prêmios em dinheiro.

A prova de 2021 contou com a participação de mais de 65 mil estudantes, de 642 municípios paulistas. Cinco unidades do Centro Paula Souza receberam prêmios em dinheiro, entre elas, a Etec Bartolomeu Bueno da Silva – Anhanguera, em Santana de Parnaíba.