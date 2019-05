Inscrições abertas para curso gratuito de cabeleireiro em Barueri

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS) está com inscrições abertas para o curso gratuito de cabeleireiro Beleza Afro.

O curso pode garantir um aperfeiçoamento na área de atuação ou até uma de ganhar um dinheiro extra. São 20 vagas para o período da manhã, e 20, à tarde. As aulas serão ministradas das 9h às 12h e das 13h às 16h, e começam no dia 3 de junho, no 1° andar do prédio sede da SADS.

A duração é de 96 horas (média de 4 meses) e ensinará técnicas de corte, tratamento/higienização, coloração, química, tranças, mega hair e penteados. Podem se inscrever moradores de Barueri com idade entre 18 e 65 anos.

As inscrições devem ser feitas na sede da SADS e as vagas são limitadas. É preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência em Barueri e ser alfabetizado.

Serviço

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social fica na avenida 26 de Março, 1.159, Jardim São Pedro. Inscrições para o curso gratuito de cabeleireiro Beleza Afro no 1°andar.

Para mais informações, o telefone é: 4199-2800, ramais 199 e 205.