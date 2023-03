Inscrições abertas para curso livre de teatro em Osasco

O Fundo Social de Osasco informou, na tarde desta segunda-feira (13), que estão abertas as inscrições para o curso livre de teatro. Podem participar apenas moradores da cidade.

As aulas serão ministradas na terça-feira, das 15h as 16h30; quarta-feira, das 10h as 11h30 e das 15h as 16h30, no Espaço Mãos do Futuro (Rua Deputado Emílio Carlos, s/n, Vila Campesina).

Para se inscrever, os interessados devem entrar em contato por meio dos telefones (11) 99112-6601, Flavio; e 98937-0221, Hermes, onde também podem solicitar mais informações.

