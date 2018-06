Inscrições abertas para cursos à distância gratuitos em Barueri

Estão abertas as inscrições para três cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) ofertados pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP), na modalidade à distância e disponibilizados pelo Polo UAB Barueri.

Na lista estão os cursos de Inglês e Espanhol, que fazem parte do programa e-TEC Idiomas, exclusivos para alunos da Fieb. Já o de Assistente Administrativo é aberto para o público em geral.

Para se inscrever em um dos cursos de idioma, o candidato deve levar o formulário de matrícula e documentos à sede do Polo UAB Barueri, na unidade Maria Theodora da Fieb, localizada na avenida Andrômeda, 500, em Alphaville. Para saber quais os documentos necessários, é preciso conferir o edital no site da fundação (www.fieb.edu.br). Fique atento também ao período das inscrições, que vai até 15 de junho.

Por outro lado, os interessados no curso de Assistente Administrativo podem fazer a inscrição por meio do site do campus Boituva do IFSP (http://btv.ifsp.edu.br). Em seguida clicar na opção “lista de sistemas” e selecionar o sistema “FIC” para fazer o cadastro.

Os cursos de Formação Inicial e Continuada são completamente à distância e demandarão 200 horas, exceto o de Assistente Administrativo, que exige 300 horas. Contudo, esse último também pede que os candidatos tenham ensino médio completo.

As aulas inaugurais ocorrem em 04 de agosto (sábado) às 8h no Polo UAB Barueri.