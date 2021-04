Inscrições abertas para cursos gratuitos de inclusão digital para pessoas com deficiência

A Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência está com as inscrições abertas para os cursos gratuitos de ensino a distância (EaD) de inclusão digital voltados às pessoas com deficiência.

publicidade

O público-alvo pode se matricular nos cursos de Alfabetização Digital, Digitação, Redes Sociais e Tecnologia Assistiva (voltada para pessoas com deficiência visual). Os cursos são oferecidos para pessoas com deficiência que tenham 16 anos ou mais.

A ação é realizada em parceria com o Centro de Tecnologia e Inovação (CTI) e Serviço de Reabilitação Lucy Montoro – Jardim Humaitá, equipamentos da Secretaria, e visa garantir maior autonomia e inclusão à pessoa com deficiência.

publicidade

As inscrições para os cursos gratuitos e devem ser feitas exclusivamente por meio deste link (http://bit.ly/IncluDigital2021). Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no telefone (11) 3500-0070 ou via e-mail faleconosco@cti.org.br.

OPORTUNIDADES// 44 vagas e salário de R$ 1,5 mil: inscrições em processo seletivo em Osasco vão até dia 22