Inscrições abertas para Festival de Música de Cotia com prêmio de R$ 1 mil

As inscrições para o Festival de Música de Cotia vão até o dia 30 de julho. O primeiro colocado receberá prêmio de R$ 1 mil e o segundo R$ 500.

Para participar é preciso enviar uma gravação em vídeo MP3, uma cópia da letra da música (autoral), comprovante de endereço de Cotia e RG para o e-mail (festivalcotia@gmail.com). Serão aceitas até duas inscrições de músicas por compositor, o intérprete é de livre escolha, ou seja, não necessariamente o compositor precisa cantar a sua letra.

O Festival de Música de Cotia está entre os projetos culturais premiados por edital lançado pela Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia com recursos da Lei Aldir Blanc.

O resultado do festival será divulgado no dia 5 de agosto na página do Festival no Facebook. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 97697-5845.