Inscrições abertas para figurantes no “Drama da Paixão” em Santana de Parnaíba

A Prefeitura de Santana de Parnaíba abriu, nesta segunda-feira (14), as inscrições para figurantes no espetáculo “Drama da Paixão”.

Os interessados em participar do 2° maior espetáculo do país devem comparecer ao Cine Teatro Coronel Raymundo (rua Suzana Dias, 300), das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. As inscrições podem ser feitas até 11 de março.

Neste ano, o espetáculo dirigido por Edimilson Andrade tem o tema “Drama da Paixão: A Bravura de Ester”. Na edição do ano passado, a encenação da história de Jesus Cristo foi transmitida nas redes sociais da Prefeitura de Santana de Parnaíba, devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19.

