Inscrições abertas para oficina de fotografia digital em Itapevi

Estão abertas as inscrições para a formação da nova turma da Oficina de Fotografia Digital gratuita em Itapevi. Estão disponíveis 30 vagas para jovens com idade entre 15 e 29 anos, residentes no município.

publicidade

O início das aulas está previsto para o dia 25 de outubro até 15 de dezembro, e serão ministradas pelo fotógrafo Felipe Barros, na Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas (Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 279, na Cohab, no piso superior do Bom Prato), às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h.

Esta será a terceira turma da Oficina de Fotografia Digital. Foram formados 60 alunos nas duas primeiras turmas, uma em 2019 e a outra no ano passado.

publicidade

As inscrições devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Secretaria de Cultura e Juventude (Avenida Luís Manfrinato, 194, no Centro de Itapevi). Os documentos necessários são cópia simples do RG do aluno ou responsável (para menor de 18 anos) e comprovante de endereço.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4205-1871 e pelo e-mail coordjuventude@itapevi.sp.gov.br.