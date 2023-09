Inscrições abertas para oficina gratuita de fotografia e iluminação em Cotia

Estão abertas as inscrições para a oficina presencial e gratuita de “Fotografia e Iluminação”, oferecida pelo Pontos MIS, em parceria com a Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia.

A oficina será realizada no dia 27 de setembro, das 18h às 22h, na Biblioteca Municipal Batista Cepelos, e ministrada por Leandro Menezes. As inscrições devem ser realizadas pelo WhatsApp (11) 94130-2797. As vagas são limitadas e pessoas acima de 15 anos podem participar.

O curso básico é indicado para pessoas que querem entrar no universo da fotografia profissional ou pessoas amadoras que buscam aprimorar a técnica e o olhar. Será apresentado o funcionamento da câmera fotográfica e seus componentes, abordando suas regulagens e os efeitos imagéticos consequentes.

Haverá teoria e prática de iluminação, serão apresentados alguns acessórios de iluminação de estúdio. Os participantes produzirão imagens e elas serão disponibilizadas a eles.

Serviço

Oficina gratuita Fotografia e Iluminação

Quando: 27 de setembro, das 18h às 22h

Faixa etária: A partir de 15 anos

Onde: Biblioteca Municipal Batista Cepelos (Endereço: Avenida Prof. Manoel José Pedroso, 1147 – Parque Bahia, Cotia)

Inscrições pelo WhatsApp (11) 94130-2797