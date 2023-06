Inscrições abertas para oficina gratuita de fotografia em Cotia

Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita “Descobrindo a Luz”, oferecida pelo Pontos MIS em parceria com a Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia. A aula será ministrada no dia 28 de junho, das 18h às 22h, na Biblioteca Municipal Batista Cepelos.

A oficina, que será ministrada pelo renomado fotógrafo Beto Salgado, apresentará como a fotografia pode ser uma ferramenta para o reconhecimento do entorno e do próprio fotógrafo.

Também serão trabalhados os conceitos básicos da fotografia, extraindo o máximo dos equipamentos mais simples, smartphones e câmeras compactas, dando foco principalmente no desenvolvimento da visão dos alunos do que necessariamente apenas a técnica fotográfica.

Desta vez, foram abertas 20 vagas e podem participar pessoas acima de 12 anos. As inscrições devem ser realizadas pelo WhatsApp (11) 94130-2797.

SERVIÇO

Oficina gratuita de Fotografia com Beto Salgado

Inscrições pelo WhatsApp (11) 94130-2797

Data: 28 de junho, das 18h às 22h

Local: Biblioteca Municipal Batista Cepelos

Endereço: Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1147 – Parque Bahia

Atividade Gratuita