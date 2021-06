Inscrições abertas para oficinas online de fotografia e cinema em Cotia

Estão abertas as inscrições para diversas oficinas culturais gratuitas que acontecerão durante o mês de junho. A iniciativa é realizada pelo “Pontos MIS”, com apoio da Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia.

As vagas são limitadas e as oficinas serão ao vivo com transmissão online. Serão abordados sete temas, sendo eles: A direção de arte em cena (Maria Cecília), Oficina de Fotografia – Conexões Fotográficas (Natália Tonda), Bate-papo de Cinema Pontos MIS – Uma Garota Chamada Marina, Oficina Stop Motion – Animação em casa (Marta Russo), Bate-papo de Cinema Pontos MIS – Lembro Mais dos Corvos, Bate-papo de Cinema Pontos MIS – Tupiniqueens e A transformação dos monstros no cinema: Das criaturas clássicas ao horror humano (Carlos Primati).

Confira como se inscrever e a programação completa:

Oficina A direção de arte em cena – com Maria Cecília

Quando: de 7 a 11 de junho (segunda a sexta)

Ingresso: Gratuito – 50 vagas

Duração: 2h

Classificação: A partir de 15 anos

Público-alvo: Estudantes interessados na área e participantes de grupos coletivos de audiovisual.

Horário: Segunda a Sexta – 16h às 18h

Inscrições: https://www.sympla.com.br/oficina-a-direcao-de-arte-em-cena-com-maria-cecilia__1231329?token=273701e25f4421fc0bbec21345bf27e8

Bate-papo de Cinema Pontos MIS | Uma Garota Chamada Marina

Quando: 12 de junho, às 18h ao vivo no canal do MIS Youtube

Inscrição: https://forms.gle/HubfnCYdH7wrDBH67

Ingresso: Gratuito

Classificação: 12 anos

Oficina Stop Motion | Animação em casa – Marta Russo

Quando: 14 a 18 de junho (segunda a sexta)

AO VIVO

Ingresso: Gratuito – 50 vagas por cidade

Duração: 2h

Classificação: Livre

Público-alvo: Interessados em conhecer os princípios básicos da animação stop motion (iniciantes) e professores

Horário: Segunda a Sexta – 16h às 18h

Inscrição: cotiacultura@gmail.com

PROJETO Bate-papo de Cinema Pontos MIS |Lembro Mais dos Corvos

Quando: 19 de junho

AO VIVO

Bate-papo ao vivo às 18h no canal do MIS Youtube

Filme disponível às 11h do dia 17/06 a 19/06.

Link de inscrição: https://forms.gle/4v87u17kg96U1JLa8

Ingresso: Gratuito

Classificação: 14 anos

PROJETO Oficina Fotografia | Conexões Fotográficas – com Natália Tonda

Quando: 21 a 25 de junho (segunda a sexta)

AO VIVO

Ingresso: Gratuito. 50 vagas por cidade

Duração: 2h

Classificação: A partir de 16 anos

Público-alvo: Fotógrafos amadores e profissionais, artistas e interessados no assunto

Horário: Segunda a Sexta – 19h às 21h

Inscrição: cotiacultura@gmail.com

PROJETO Bate-papo de Cinema Pontos MIS | TUPINIQUEENS

Quando: 26 de junho

AO VIVO

Horário: 18h no canal do MIS Youtube

Filme disponível às 11h do dia 24/06 a 26/06

Link de inscrição: https://forms.gle/W93fM5duViVXN9b59

Ingresso: Gratuito

Classificação: 12 anos

PROJETO Oficina A transformação dos monstros no cinema: Das criaturas clássicas ao horror humano com Carlos Primati

Quando: 28 de junho a 02 de julho (segunda a sexta)

AO VIVO

Ingresso: Gratuito. 50 vagas por cidade

Duração: 2h

Classificação: A partir de 16 anos

Público-alvo: Pessoas interessadas em filmes de terror em geral, em personagens da literatura, teatro, cinema e folclore, ou em monstros clássicos do cinema e a construção imagética e psicológica dessas criaturas arquetípicas

Horário: Segunda a Sexta – 15h às 17h

Inscrição: cotiacultura@gmail.com