Inscrições abertas para primeiro vestibular de medicina na UNIP de Alphaville

Estão abertas as inscrições para o primeiro vestibular do curso de medicina na Universidade Paulista (UNIP) de Alphaville, em Santana de Parnaíba.

O curso foi lançado recentemente na Universidade. São ofertadas 400 vagas para primeiro semestre de 2022, nas unidades de Alphaville (100), Campinas (100), São José do Rio Pardo (100) e Sorocaba (100).

Ao inscrever-se, o candidato pode optar pelo ingresso por prova presencial ou por meio de suas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desde que realizado no período de 2015 e 2020.

A prova presencial será realizada no dia 23 de janeiro. A UNIP disponibilizará lápis, caneta e borracha (será proibido o uso de materiais pessoais durante a realização da prova), além de um kit contendo máscara e álcool em gel.

O curso de medicina da UNIP tem duração de 6 anos, período integral e mensalidade de R$ 9.025.

Inscrições para o vestibular da UNIP Alphaville:

As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de janeiro no site www.unip.br. O candidato pode optar entre duas opções de inscrição: Simples e Combo.

Na inscrição Simples, o candidato concorre ao curso de medicina em apenas um dos campi. Já na inscrição Combo, o inscrito concorre à vaga simultaneamente nos campi Alphaville (Santana do Parnaíba), Campinas, São José do Rio Pardo e Sorocaba.

Taxa de inscrição:

A taxa de inscrição simples por meio da prova presencial é de R$ 300,00;

A taxa de inscrição simples por meio do ENEM é de R$ 200,00;

A taxa de inscrição combo por meio da prova presencial é de R$ 500,00;

A taxa de inscrição combo por meio do ENEM é de R$ R$ 300,00.

Os editais contendo a localização das salas para as provas serão publicados no site da UNIP em 22 de janeiro de 2022. Mais informações podem ser obtidas no site www.unip.br/medicina, Fale Conosco no número 0800 010 9000 ou via Whatsapp (11) 94303-5000.