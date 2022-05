Inscrições abertas para processo seletivo gratuito na UNIP de Alphaville

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do segundo semestre de 2022 da Universidade Paulista – UNIP, campus Alphaville, em Santana de Parnaíba. O manual do processo seletivo e a taxa de inscrição são gratuitos.

O ingresso à universidade se dá por meio de prova online, pela segunda graduação, por transferência ou, ainda, com uso da nota no ENEM. Todas as formas de ingresso podem render descontos nas mensalidades.

Para atender a todos os perfis de estudantes, a UNIP oferece as modalidades de curso presencial, digital (ou EAD) e Flex. No ensino presencial, pelo menos, 60% da carga horária são ministrados em salas de aulas, laboratórios ou clínicas.

No digital (ou EAD), 100% da carga horária (exceto as práticas) são ministradas a distância, on-line, com metodologias diversas, permitindo ao aluno estudar onde e quando quiser. Já a modalidade Flex, é uma flexibilização do EAD, com um percentual da carga horária ministrado em sala de aula.

A matrícula para a maior parte dos cursos é de R$ 49 (exceto para graduação em Medicina, Medicina Veterinária e Odontologia e para cursos de pós-graduação) e as mensalidades variam a partir de R$ 131,51.

A UNIP campus Alphaville está localizada na Avenida Yogiro Takaoka, 3.500, em Santana de Parnaíba. Mais informações podem ser obtidas por meio da Central 0800 010 9000 ou no site www.unip.br, onde podem ser feitas as inscrições.