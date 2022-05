Inscrições abertas para prova ciclística em Barueri com prêmio de R$ 15 mil

Inscrições abertas para prova ciclística em Barueri com prêmio de R$ 15...

Estão abertas as inscrições gratuitas para a 13ª edição da Prova Ciclística de Barueri. A corrida será realizada neste domingo (22), com concentração a partir das 7h na Avenida Exército Brasileiro, no Jardim Silveira, e largada às 9h.

Após dois anos de ausência devido à pandemia de covid-19, o evento retorna em 2022 com novidades: além de ter sido integrada no calendário da Federação Paulista de Ciclismo, a prova agora tem a premiação de R$ 15.000 em dinheiro e troféus, dobrando de valor em relação à última realizada em 2019.

A Prova Ciclística tem o apoio da Secretaria de Esportes de Barueri. A organização prevê de 350 a 400 atletas participantes, que receberão água e frutas.

Inscrições

As inscrições já estão abertas para homens e mulheres em seis categorias: Elite Masculino e Feminino, Master A e B Feminino, Open Masculino e MTB (Mountain Bike Masculino). Preencha este formulário para participar.

A distribuição da numeração será feita até as 8h30 mediante apresentação do comprovante de inscrição. Não haverá inscrições no dia da prova.