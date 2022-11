Inscrições abertas para seletiva de handebol em Osasco

O time de handebol masculino de Osasco está com seletiva aberta para jovens entre 17 e 23 anos (nascidos entre 2000 e 2006).

publicidade

Os interessados devem preencher o formulário disponível neste link, onde também tem telefone para contato em caso de dúvidas.

Seleção Brasileira de Handebol

O atleta Cauê Silva, 19 anos, integrante do programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco foi convocado para servir a Seleção Brasileira de Handebol Júnior no Campeonato Sul-Centro das seleções, que termina neste sábado (12), na Argentina.

publicidade

Cauê iniciou aos 13 anos sua trajetória no handebol no Rio de Janeiro, embora já tenha praticado futebol por influência do pai, que foi jogador da modalidade. “É gratificante ver um jovem atleta indo para a Seleção Brasileira e representando a nossa cidade”, disse o secretário de Esportes, Rodolfo Cara.