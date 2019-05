Inscrições abertas para vestibular no Unifieo

O Vestibular de inverno do Centro Universitário FIEO – UNIFIEO, em Osasco, está com inscrições abertas, no site www.unifieo.br.

A promoção de meio de ano, dentre outras é a inscrição gratuita para o vestibular, lembrando ainda que alunos egressos do ENEM com, no mínimo, 350 pontos estão dispensados do processo seletivo. Ambos têm a possibilidade de concorrerem a bolsas com até 100% de desconto (Regulamento no site).

O UNIFIEO oferece diversos cursos presenciais e, na modalidade de ensino a distância (EAD), são bacharelados e superiores de graduação, desde o tradicional curso de Direito, complementados pelo de Administração, Engenharias, Licenciaturas e Tecnólogos.

A novidade neste processo seletivo é o acolhimento dos ex-alunos, com desconto de 50% na mensalidade para todo o curso de graduação, necessário para aqueles que buscam uma segunda graduação. “Percebemos que, às vezes, o aluno necessita de outra formação para fins de registro no órgão competente como CREA, CRA, CRC ou mesmo se manter atualizado”, comenta o Prof. Nivaldo Pilão, Pró-Reitor Acadêmico do UNIFIEO.

Vale lembrar que o Unifieo, através de sua mantenedora Fundação Instituto de Ensino para Osasco – FIEO, entidade sem fins lucrativos, oferece bolsas filantropia e diversas opções de descontos para seus parceiros como servidores públicos e colaboradores do setor privado.

Os cursos de stricto sensu também estão com inscrições abertas. O de Psicologia Educacional (mestrado, doutorado e pós-doutorado) está com inscrição aberta até 6 de junho. Já o Mestrado em Direito está com inscrição até 1 de junho.

Para saber mais acesse o site: http://vestibular.unifieo.br ou envie mensagens para o WhatsApp 9 4017-1888. Outras informações no site www.unifieo.br e pelo telefone 3681-6000.

Confira alguns cursos que o UNIFIEO oferece:

· Administração (Bacharelado)

· Ciências Biológicas (Bacharelado)

· Ciências Contábeis (Bacharelado)

· Ciência da Computação (Bacharelado)

· Comércio Exterior e Negócios Internacionais (Bacharelado)

· Jornalismo (Bacharelado)

· Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado)

· Design Digital (Bacharelado)

· Direito (Bacharelado)

· Educação Física (Bacharelado)

· Engenharia de Computação (Engenheiro)

· Engenharia de Telecomunicações (Engenheiro)

· Farmácia (Bacharelado)

· Fisioterapia (Bacharelado)

· Jornalismo (Bacharelado)

· Psicopedagogia (Bacharelado)

· Química (Bacharelado)

· Sistemas de Informação (Bacharelado)

· Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

· Tecnologia em Estética e Cosmética

· Tecnologia em Gestão Comercial

· Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

· Tecnologia em Gestão Financeira

· Tecnologia em Logística

· Tecnologia em Processos Gerenciais

· Tecnologia em Redes de Computadores

· Ciências Biológicas (Licenciatura)

· Educação Física (Licenciatura)

· Geografia (Licenciatura)

· História (Licenciatura)

· Letras (Licenciatura)

· Matemática (Licenciatura)

· Pedagogia (Licenciatura)

· Química (Licenciatura)