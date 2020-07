Inscrições de processo seletivo para contratação de coveiros são prorrogadas em Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba prorrogou até o dia 6 de julho as inscrições do processo seletivo que prevê a contratação de quatro coveiros, com salários de R$ 1.083,63.

Os contratos de trabalhos têm duração de três meses a seis meses, com jornadas de trabalho de 40 horas semanais.

Para participar do processo seletivo é necessário ter entre 18 e 59 anos, ter experiência comprovada como coveiro, sepultador, exumador, servente de obras ou pedreiro, e estar quite com as obrigações militares.

Como se candidatar às vagas de coveiro:

As inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas até o dia 6 de julho, no site da RBO Concursos.

Clique aqui e leia o edital completo.