Inscrições em concurso público com 58 vagas em Carapicuíba vão até sexta (13)

Inscrições em concurso público com 58 vagas em Carapicuíba vão até sexta...

Termina na sexta-feira (13) o prazo para as inscrições no concurso público da Prefeitura de Carapicuíba com 58 vagas em diversas áreas.

publicidade

A maior parte das oportunidades é para o cargo de agente de apoio educacional (30), seguido por auxiliar administrativo (24), borracheiro (1), mecânico de auto (1), engenheiro elétrico (1) e médico – medicina do trabalho (1).

As inscrições devem ser feitas no site da RBO Concursos (https://www.concursosrbo.com.br/), com taxa de R$ 29,44.

publicidade

Os editais completos estão disponíveis aqui para auxiliar administrativo e aqui para demais áreas.