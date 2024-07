Inscrições em concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo para 572 vagas de escrevente vão até sexta, 12

Inscrições em concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo para...

Termina nesta sexta-feira (12) o prazo para se inscrever no concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que visa preencher 572 vagas de escrevente técnico judiciário.

Do total de vagas, 300 são para atuar nas comarcas da capital paulista. O salário inicial é de R$ 6.043,54. Além disso, também são oferecidos auxílios para alimentação, saúde e transporte.

A seleção para o concurso público do TJ-SP será feita em duas etapas, sendo: prova objetiva, prevista para ser aplicada dia 8 de setembro; e prova prática de digitação aos candidatos habilitados na primeira fase.

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Vunesp, mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$ 81. Confira o edital aqui.