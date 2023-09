Inscrições em processo seletivo com 291 vagas em Osasco terminam nesta segunda

Termina nesta segunda-feira (11) o prazo para se inscrever no processo seletivo que abre 291 vagas na Prefeitura de Osasco. As oportunidades são para atuar em nove cargos no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e na Saúde.

A maioria das vagas (100) é destinada para o cargo de técnico de enfermagem e (100) para enfermeiro de estratégia de saúde da família. Outras 20 oportunidades são para auxiliar em saúde bucal.

O processo seletivo oferece também vagas para atuar no SAMU, nos cargos de: condutor de veículos (25), técnico de enfermagem intervencionista (18), médico regulador intervencionista (14), enfermeiro intervencionista (4) e rádio operador (2).

Os interessados devem fazer a inscrição exclusivamente no site da Fundação Vunesp, com taxa que varia entre R$ 54,90 e 98,80, de acordo com o cargo desejado. Leia aqui o edital.

Além deste, a Prefeitura de Osasco lançou edital de concurso público com 356 vagas em diversos cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários chegam a R$ 6.904, de acordo com a função.

