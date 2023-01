Inscrições em processo seletivo com vagas para médicos em Santana de Parnaíba terminam nesta segunda (23)

Inscrições em processo seletivo com vagas para médicos em Santana de Parnaíba...

Termina às 17h desta segunda-feira (23) o prazo para as inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Santana de Parnaíba com vagas para médicos em diversas especialidades.

São oferecidas vagas para auxiliar em saúde bucal e médico nas especialidades: cardiologista, colposcopista, endoscopista, ginecologista obstetra, gastroenterologista, hematologista, neuropediatria, pneumologista, pneumologista infantil, psiquiatra, psiquiatra infantil, reumatologista, ultrassonografista, urologista.

Também há oportunidades para: médico plantonista (12 horas) cirurgião geral e ginecologista obstetra; e plantonista (24 horas) ginecologista obstetra, pediatra e urgência e emergência.

A seleção será feita por meio de análise de prova de títulos (exceto para auxiliar em saúde bucal) e tempo de experiência profissional.

Como se inscrever no processo seletivo em Santana de Parnaíba:

Os interessados em participar do processo seletivo devem fazer a inscrição no site do Instituto Mais (Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba / SP – Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 01/2023 (institutomais.org.br)), com taxa de R$ 30 para o cargo de auxiliar em saúde bucal e de R$ 50 para médicos. Leia o edital aqui.