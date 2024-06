Inscrições no vestibular da Fatec vão até dia 7

Termina na sexta-feira (7) o prazo para se inscrever no vestibular do 2º semestre da Faculdade de Tecnologia (Fatec), que tem milhares de vagas em Osasco, Carapicuíba e região.

Entre as opções de cursos disponíveis na Fatec nas unidades da região estão:

Comércio exterior, Eventos, Gestão de recursos humanos, Ciência de dados, Gestão empresarial, Gestão financeira, Sistemas biomédicos, etc.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site Vestibular Fatec, com taxa de R$ 90.