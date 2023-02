Inscrições para 100 vagas de jovem aprendiz em Osasco começam nesta segunda (27)

Começam nesta segunda-feira (27) as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz da Prefeitura de Osasco. Podem participar moradores de Osasco com idade entre 16 e 22 anos e que estejam desempregados.

publicidade

As oportunidades são para atuar nas áreas de Administração (60), Logística (17) e Desenvolvimento de Sistemas de Tecnologia (23) da Informação.

Os selecionados para o Programa Jovem Aprendiz receberão formação técnico-profissional na área; e a remuneração será de R$ 909,15 mais vale-refeição no valor de R$ 154 e vale-transporte.

publicidade

Os interessados devem se inscrever diretamente em uma das unidades do Portal do Trabalhador de Osasco (confira o endereço abaixo) até o dia 8 de março. A documentação necessária, ficha de inscrição e mais informações estão disponíveis no edital.

Portal do Trabalhador

publicidade

Unidade Centro: Rua Fiorino Beltramo, 300 – Centro;

Unidade zona Norte: Rua Presidente Costa e Silva, 372 – Helena Maria;

Unidade zona Sul: Avenida Sarah Veloso, 106 – Veloso