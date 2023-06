Inscrições para 14ª prova Barueri de Ciclismo terminam hoje (15)

Termina hoje (15) o prazo para os interessados se inscreverem na 14ª prova Barueri de Ciclismo, que será realizada no domingo (18).

publicidade

O evento, organizado pela Federação Paulista de Ciclismo, em parceria com a Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes, trará os principais nomes da modalidade da estrada paulista.

A prova é válida pelo Ranking Estadual Paulista, Classe CEE, e será realizada no circuito montado na Avenida Exército Brasileiro, s/n, no Jardim Silveira.

publicidade

Serão realizadas cinco baterias, com concentração a partir das 7h.

As inscrições podem ser feitas somente online através do site api.seuesporte.app/event/gp-barueri. As categorias disponíveis são: Júnior; Infantojuvenil, Juvenil, Master, Atletas femininas com 60 anos ou mais; Kids; Mirim e Infantil.

publicidade

Veja o cronograma das baterias:

BATERIA 1

7h30 – Largada 1 – Infanto-Juvenil Masc/Fem 25 min (4 Voltas/12 km)

7h32 – Largada 2 – Infantil Masc/Fem 15 min 2 Voltas/6 km

7h34 – Largada 3 – Mirim Masc/Fem 12 min (1 Volta/200 m)

7h36 – Largada 4 – Kids Masc/Fem 10 min (1 Volta/100 m)

BATERIA 2

8 h – Largada 1 – Juvenil Masc, 1h20min (12 voltas/36 km)

8h02 – Largada 2 – Master D1/D2, 1h20min (12 voltas/36 km)

8h04 – Largada 3 – Master Fem A/B/C, 1h10min (10 voltas/30 km)

8h06 – Largada 4 – Juvenil Fem, 1 h (8 voltas/24 km)

BATERIA 3

9h30 – Largada 1 – Master B1/B2, 1h50min (25 voltas/75 km)

9h32 – Largada 2 – Master C1/C2, 1h40min (16 voltas/48 km)

9h34 – Largada 3 – Elite/Sub-23/Jr Fem, 1h50min (20 voltas/60 km)

9h36 – Largada 4 – Open Fem, 60 min (8 voltas/24 km)

BATERIA 4

11h30 – Largada 1 – Elite/Sub-23 Masc, 2h50min (40 Voltas/120 Km)

11h32 – Largada 2 – Sub-30/Master A1/A2, 2 h (25 Voltas/ 75 Km)

11h34 – Largada 3 – Junior Masc, 1h50min (23 Voltas/69 Km)

BATERIA 5

14h32 – Largada 2 – Open Masc, 1h20min (15 voltas/45 km)

14h34 – Largada 3 – MTB Elite Masc, 60 min (10 voltas/30 km)