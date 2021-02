Inscrições para 162 vagas de estágio em Carapicuíba vão até dia 24

As inscrições para o processo seletivo, da Prefeitura de Carapicuíba, com 162 vagas de estágio vão até o dia 24 de fevereiro.

Os estudantes contratados receberão bolsa-auxílio de R$ 900 e vale-transporte. Já a jornada será de 30 horas semanais, sendo seis horas por dia.

As vagas de estágio em Carapicuíba são destinadas aos estudantes dos cursos de: administração (40), engenharia civil (20), enfermagem (20), direito (20), farmácia (15), serviço social (12), pedagogia (10), arquitetura e urbanismo (8), ciências biológicas (4), engenharia ambiental (3), comunicação social/jornalismo (3), ciências contábeis (2), educação física (2), psicologia (2) e artes visuais (1).

As inscrições serão recebidas até o dia 24 de fevereiro, somente via internet pelo site do Ciee, onde também pode ser conferido o edital na íntegra.