Inscrições para 162 vagas de estágio na Prefeitura de Carapicuíba terminam esta semana

Acaba na quarta-feira (24) o prazo para se inscrever no processo seletivo com 162 vagas de estágio remunerado para estudantes do ensino superior de diversos cursos na Prefeitura de Carapicuíba.

As vagas são para administração (40), arquitetura e urbanismo (8), artes visuais (1), serviço social (12), ciências biológicas (4), ciências contábeis (2), comunicação social/jornalismo (3), direito (20), educação física (2), enfermagem (20), engenharia ambiental (3), engenharia civil (20), farmácia (15), pedagogia (10), psicologia (2).

O estagiário recebe bolsa-auxílio de R$ 900 e vale-transporte. A carga semanal é de 30 horas, sendo 6 horas diárias.

As inscrições serão recebidas somente via internet pelo site do Ciee, até às 12 horas de quarta-feira, 24 de fevereiro.

