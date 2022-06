Inscrições para 2ª Copa LGBTQIA+ de Vôlei em Osasco vão até sexta (10)

Vão até sexta-feira (10) as inscrições para a 2ª edição da Copa LGBTQIA+ de Vôlei em Osasco. Iniciativa é realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer (Serel), em parceria com o Instituto Divertere, OAB Osasco e ONG Mães da Resistência realizará

Os interessados devem enviar e-mail com a solicitação da ficha de inscrição para o e-mail monica.serel@osasco.sp.org.br. Para validação da inscrição será exigido a comprovação da realização de doação de sangue nos hemocentros/hospitais de qualquer Estado feitos no ano de 2022, de no mínimo 15 pessoas por equipe.

“Queremos uma edição voltada para o ato de doar-se aos outros. Temos de construir consciência de que a coletividade importa, soma e deve ter participação de todos nós, e por isto esse ano a inscrição é cada equipe comprovar pelo menos 15 doações de sangue feitas aos hemocentros”, explica Mônica Araújo, coordenadora do evento.

Os jogos acontecerão entre os dias 16 a 19 de junho, das 8h às 20h, no Ginásio de Esportes Professor José Liberatti, em Presidente Altino, com abertura oficial dia 17 de junho, às 19h.

No Ginásio, haverá parceria da Secretaria da Saúde, que oferecerá orientações e serviços gratuitos, tais como: testagens de covid, HPV, Sífilis e HIV; orientações de doenças bucais; prevenção e orientação de técnicas de escovação dental; demonstração da tabela nutricional e composição dos principais alimentos; acolhimentos e encaminhamentos do serviço social; entre outros.

Serviço

2ª COPA LGBTQIA+ de Vôlei – 2022 em Osasco

Inscrições: Até 10/06 via e-mail: monica.serel@osasco.sp.org.br

Mediante comprovação de 15 doações de sangue por equipe