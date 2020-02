Inscrições para 40 vagas de agente de saúde em Barueri terminam hoje

Termina nesta sexta-feira (28) o prazo para inscrições de interessados em participar de processo seletivo com 40 vagas temporárias de agente de controle e prevenção às endemias em Barueri. É exigido ensino médio completo e o salário é de R$ 1.553,53, com jornada de 40 horas semanais.

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e acontecem das 9h às 16h, no Centro de Eventos (avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, Jardim Tupanci). Levar original e cópia da documentação pessoal.

Os candidatos serão selecionados por meio de prova objetiva, a ser realizada no dia 8 de março, com questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos.

Então entre as atribuições do cargo funções como desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas ao controle das doenças/agravos; realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde interagindo com os ACS e equipe de Atenção Básica; identificar casos suspeitos dos agravos/doenças e encaminhar os pacientes.

O processo seletivo terá validade de um ano, contado da data de publicação da homologação, prorrogável por igual período, de acordo com o interesse e necessidade da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Barueri.

Dias 27 e 28/02, das 9h às 16h, no Centro de Eventos (avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, Jardim Tupanci) /// Clique aqui e leia o edital