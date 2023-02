Inscrições para as Salas Maker de Barueri vão até dia 23

Estão abertas até o dia 23 de fevereiro as inscrições para o projeto Sala Maker, direcionado os estudantes do 4º ao 9º ano da rede municipal de Barueri.

As aulas do projeto começam no dia 6 de março, sempre nos contraturnos escolares.

Durante as aulas do projeto, os estudantes têm contato com o universo maker: impressoras 3D, drones, automação, equipamentos de robótica, tudo amparado por material pedagógico especialmente preparado.

Barueri conta com 20 polos do projeto Sala Maker que funcionam nas seguintes escolas: Emef Alexandrino da Silveira, Emef José Leandro Pimentel, Emef Suzete da Costa, Emeief Benedito Adherbal, Emef Ézio Berzaghi, Emef Nestor de Camargo, Emef Osvaldo Batista, Emef Armando Cavazza, Emef Elizabeth Parminondi, Emef Carlos Osmarinho, Emef Eizaburo Nomura, Emef Amador Aguiar, Emef Marlene Pereira, Emef Estevan Placêncio, Emef Dorival Faria, Emef Fioravante Barletta, Emef Onofra da Silva, Emef Sidney Santucci, Emef João de Almeida e CAP (Centro de Aperfeiçoamento dos Professores).

Aqui é possível conferir os endereços de cada unidade: https://www.educbarueri.sp.gov.br/escolas-municipais.