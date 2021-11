Inscrições para aulas de capoeira, judô, zumba e mais modalidades em Cotia vão até dia 30

Terminam na terça-feira (30) o prazo para inscrições nas atividades esportivas gratuitas oferecidas pela Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Esportes. Estão disponíveis mais de 20 modalidades para crianças, jovens, adultos e idosos, com vagas limitadas.

As inscrições devem ser feitas na secretaria do Ginásio Municipal de Esportes (Rua Ouro, s/nº, Jardim Nomura), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O novo prazo para matrícula só será aberto a partir de 17 de janeiro de 2022. No caso de rematrículas, não haverá interrupção.

Para se inscrever é preciso apresentar atestado médico original, duas fotos 3×4 recentes, declaração escolar (para menores de 18 anos), cópia do RG e CPF ou certidão de nascimento, cópia do comprovante de residência recente, cópia e original do cartão de vacinação covid-19 (seguindo a idade).

No local, será necessário preencher uma ficha de inscrição e responder ao questionário de prontidão para atividade física (par-q). A matrícula de menores de 18 anos de idade deverá ser feita por um responsável legal que deverá apresentar cópia do documento.

Confira a relação das modalidades oferecidas em Cotia, público, dias e horários das aulas e local:

CAPOEIRA – (Acima de 7 Anos)

2ª, 4ª e 6ª – 8h às 9h30 / 15h30 às 17h – (Turma de Alto Rendimento) – Ginásio de Cotia

2ª, 4ª e 6ª – 10h às 11h30 e 14h às 15h30 – (Acima de 5 Anos) – Ginásio de Cotia

2ª, 4ª e 6ª – 18h30 às 20h – (Acima de 18 anos) – Ginásio de Cotia

3ª e 5ª – 9h às 10h30 e 14h às 15h30 – (5 a 17 Anos) – Ginásio de Cotia

JUDÔ – (Acima de 7 Anos)

2ª e 6ª – 8h30 às 9h50 – Iniciação – (7 a 12 Anos) – Vagas limitadas – Ginásio de Cotia

14h às 15h40 – Atletas de Competição – Marcus – Ginásio de Cotia

3ª e 5ª – 16h30 às 18h – Graduados – Sub 15 e 18 (12 a 17 Anos) – Ginásio de Cotia

3ª e 5ª 18h30 às 19h50 – Iniciação (Acima de 13 Anos) – Ginásio de Cotia

3ª e 5ª 20h30 às 21h40 – Sênior – Marcus (Acima de 16 Anos) – Faixas: Marrom e Preta) – Ginásio de Cotia

RITMOS – (7 a 17 Anos – Misto)

3ª e 5ª – 15h30 às 16h30 – Profª. Vanessa – Ginásio de Cotia

BASQUETE – (10 a 15 Anos – Misto)

Sábado – 8h30 às 10h – Ginásio de Cotia

3ª e 5ª – 8h30 às 10h – Complexo Poliesportivo Atalaia

PILATES – (Acima de 18 anos)

2ª e 4ª – 11h15 às 12h (Não Gestante) – Ginásio de Cotia

6ª – 7h às 7h45 / 8h às 8h45 / 9h às 9h45 (Não Gestante) – Ginásio de Cotia

VOLEIBOL – (Idade Mínima 9 Anos)

3ª e 5ª – FEMININO – 15h30 às 17h – (10 a 14 Anos) – Ginásio de Cotia

2ª e 4ª – MASCULINO – 17h às 18h – (10 a 14 Anos) – Ginásio de Cotia

2ª e 4ª – MISTO – 8h30 às 10h – (9 a 15 Anos) – Ginásio de Cotia

2ª e 4ª – MISTO – 15h30 às 17h e 17h às 18h – (de 15 a 17 Anos) – Ginásio de Cotia

2ª e 4ª – MISTO – 15h30 às 17h e 17h às 18h – (de 15 a 17 Anos) – Ginásio de Cotia

2ª e 4ª – MISTO – 20h às 21h – (de 18 a 49 Anos) – Ginásio de Cotia

3ª e 5ª – MISTO – 17h às 20h – (Atletas de Competição – 14 a 18 anos) – Ginásio de Cotia

3ª – 14h às 16h – (10 a 16 Anos) – Complexo Poliesportivo Caucaia do Alto

ATLETISMO – Masculino

3ª e 5ª – 15h às 16h30 (Acima de 50 Anos) – Ginásio de Cotia

3ª e 5ª – 16h30 às 18h (18 a 49 Anos) – Ginásio de Cotia

FUNCIONAL

3ª e 5ª – 18h às 19h (Masculino – Acima de 50 anos) – Ginásio de Cotia

3ª e 5ª – 19h às 20h (Feminino – de 18 a 49 anos) – Ginásio de Cotia

3ª e 5ª – 20h às 21h (Masculino – de 18 a 49 anos) – Ginásio de Cotia

FUTSAL – Masculino

3ª, 5ª e 6ª – 15h30 às 17h (4 a 6 Anos)

2ª e 4ª – 10h30 às 11h30 (7 a 9 Anos)

3ª e 5ª – 14h às 15h30 (7 a 9 Anos)

2ª e 4ª – 18h30 às 20h (11 a 14 Anos)

3ª e 5ª – 19h às 20h30 – (13 a 16 Anos)

6ª – 19h às 20h30 – (15 e 16 Anos)

3ª e 5ª – 8h às 9h (7 a 9 Anos) e 9h às 10h (10 a 12 Anos)

2ª e 4ª – 8h às 9h (7 a 9 Anos) e 9h às 10h (10 a 12 Anos)

3ª, 5ª e 6ª – 18h às 19h30 (10 a 12 Anos) / 19h30 às 21h (13 a 15 Anos)

3ª – 18h às 21h (10 e 11 anos)

5ª – 19h às 21h30 (12 a 14 Anos)

6ª – 18h às 21h (8 e 9 Anos)

4ª e 6ª – 8h30 às 15h30 (11 a 14 Anos) – Complexo Poliesportivo Caucaia do Alto

3ª e 5ª – 18h às 21h (10 a 16 anos) – MISTO – Ginásio Parque São George

GINÁSTICA ARTÍSTICA

3ª e 5ª – 17h às 18h (Feminino – 5 e 6 Anos)

6ª – 15h às 16h (Masculino – 5 a 8 Anos)

GINÁSTICA

2ª e 4ª – 10h às 11h e 15h30 às 16h30 – Acima de 60 anos (Ginásio Parque São George)

3ª e 5ª – 15h30 às 16h30 – (De 18 a 59 anos) – Ginásio Parque São George

3ª e 5ª – 10h às 11h e 15h às 16h (+18 anos) – Ginásio de Cotia

3ª e 5ª – 17h às 18h (+16 anos) – Ginásio de Cotia

2ª e 4ª – 8h15 às 9h15 (+ 18 anos) – Jd. Rosalina

3ª e 5ª – 8h15 às 9h15 (+ 18 anos) – Jd. Nakamura Park

2ª e 4ª – 7h às 7h45 (18 a 59 Anos)

2ª e 4ª – 7h45 às 8h30 e 8h30 às 9h15 (Acima de 60 Anos)

3ª e 5ª – 7h30 às 8h15 (Acima de 60 Anos)

2ª e 4ª – 7h às 8h (Acima de 16 Anos)

2ª e 4ª – 8h às 9h (Acima de 16 Anos)

ZUMBA

2ª e 4ª – 17h às 18h (Acima de 16 Anos)

3ª e 5ª – 8h15 às 9h (18 a 59 anos)

6ª – 7h às 8h (18 a 59 anos) e 8h30 às 9h (Acima de 60 anos)

HANDEBOL (Idade de 10 a 14 Anos – Misto)

2ª e 5ª – 14h às 16h – Complexo Poliesportivo Caucaia do Alto

FUTEBOL DE AREIA (Idade de 10 a 17 Anos – Misto)

2ª e 6ª – às 18h – Quadra de areia – Km26

FUTSAL – FEMININO

2ª, 4ª e 6ª – 10h30 às 11h30 e 14h às 15h (De 12 a 17 Anos) – Ginásio de Cotia

4ª – 14h às 16h (De 12 a 17 Anos) – Complexo Poliesportivo Caucaia do Alto

XADREZ (Acima de 14 anos) / 2ª e 4ª – 15h às 16h (Ginásio de Cotia)

VOLEIBOL PARA 3ª IDADE (Acima de 50 anos) / 2ª e 4ª – 7h às 10h30 (Ginásio de Cotia)

BASQUETE PARA 3ª IDADE (Acima de 50 anos) / 3ª e 5ª – 10h30 às 12h (Ginásio de Cotia)

TÊNIS DE MESA (Ping Pong) 3ª IDADE (Acima de 50 anos) / 3ª e 5ª – 10h às 11h (Ginásio de Cotia)

JOGOS DE MESA (Baralho e dominó) 3ª IDADE (Acima de 50 anos) / 3ª e 5ª – 14h às 15h (Ginásio de Cotia)

CONDICIONAMENTO FÍSICO RECREATIVO 3ª IDADE (Acima de 50 anos) / 3ª e 5ª – 7h30 às 9h30 (Ginásio de Cotia)