Inscrições para castração de cães e gatos acontecem nesta quarta (28) em Barueri

Serão abertas nesta quarta-feira (28), as inscrições para o mutirão de castração de animais domésticos de Barueri a ser realizado em agosto. São 600 vagas, sendo 360 de caninos e felinos fêmeas e 240 de machos.

A marcação estará disponível somente nesta quarta-feira, dia 28 de julho, das 8h às 12h e das 13h às 17h ou enquanto houver disponibilidade de vagas.

Os pré-requisitos necessários são: pets terem de sete meses até sete anos de idade, possuir o Registro Geral Animal (RGA) atrelado ao CPF do tutor e um e-mail ativo. Reforçando que para solicitar o RGA é necessário estar com o Cadastro do Cidadão atualizado. O RGA agora pode ser feito on-line AQUI.

Como fazer o agendamento:

O agendamento pode ser feito por meio da aba Agendamento CEPAD, dentro do Portal Pet, no site da Prefeitura.

Quem tiver dificuldade de usar a internet pode agendar pelos telefones (11) 4199-1500 / 4718-1789 ou (11) 97129-1789 (somente ligações, não atende WhatsApp). Atenção: não serão realizados agendamentos de forma presencial.

