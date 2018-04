Inscrições para concurso com salários de até R$ 3,8 mil em Carapicuíba vão até sexta, 27

Vão até sexta-feira, 27 de abril, as inscrições para um concurso público com 66 vagas na Prefeitura de Carapicuíba. As oportunidades vão de nível fundamental a superior. Os salários variam entre R$ 937,00 mais gratificações legais e R$ 3,8 mil, para jornadas de trabalho entre 12 e 40 horas semanais.

Publicidade

Para nível fundamental, são 20 vagas de atendente. As vagas de nível superior serão divididas entre contador, procurador municipal, assistente social, psicólogo e médico nas especialidades clínico geral, ginecologista, vascular, infectologista, psiquiatra, pediatra, ortopedista, neurologista, ultrassonografista, cardiologista e dermatologista. Dentro do total, 5% das vagas são destinadas a candidatos portadores de necessidades especiais.

O prazo para as inscrições vai até as 15 horas do dia 27 de abril, sexta-feira. Para efetivar a solicitação é necessário preencher formulário online no site da organizadora. Logo após será gerado boleto bancário no valor de R$ 23,70 da taxa de inscrição.

Inscrições e mais informações aqui.